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МОСКВА/ПЕРМЬ, 15 фев /ПРАЙМ/. "Уралкалий" из-за задымления эвакуирует 221 работника из шахты в Березниках Пермского края, очаг задымления ликвидирован, угрозы для жизни людей нет, говорится в сообщении компании.

"Уралкалий" информирует о том, что 15 февраля 2019 года в 17.30 мск задействован план мероприятий по локализации и ликвидации аварий, произошло задымление в дизельном компрессоре в бункере 1 ствола БКПРУ-4", — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что шахте находился 221 человек. "Персонал выводится из зоны задымления, угрозы для жизни работников рудника нет. Очаг задымления ликвидирован. Эвакуация персонала завершается", — сказано в сообщении.

В министерстве здравоохранения Пермского края РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, пострадавших в результате ЧП на руднике в Березниках нет.

В конце декабря в строящемся стволе шахты компании "Уралкалий" в Соликамске произошел пожар. Огонь вспыхнул на глубине 364 метров в тот момент, когда в шахте трудились 17 работников подрядной организации — ФГУП "УС-30 СМУ-680". Из зоны задымления на поверхность удалось самостоятельно выбраться восьми людям, а девять человек оказались заблокированными под землей. Спустя 20 часов поисково-спасательной операции все они были найдены погибшими.