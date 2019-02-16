СОЧИ, 16 фев /ПРАЙМ/. Ханты-Мансийский автономный округ к концу года ждет первые поставки фруктов из Сирии, сообщила в интервью РИА Новости глава Югры Наталья Комарова в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

В апреле 2018 года губернатор Югры побывала в Сирии с рабочей поездкой в составе делегации из России. Она стала первым руководителем российского региона, посетившим Сирию с начала конфликта. Тогда Комарова и глава провинции Хомс Талал Барази подписали договор о связях в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах. В декабре 2018 года власти двух регионов подписали план реализации соглашения о сотрудничестве, согласно которому в арабской республике появится торговое представительство Ханты-Мансийского автономного округа.

"Сирийская сторона проявляет интерес к нашей продукции деревообрабатывающих производств, а интерес с нашей стороны — апельсины, оливки… Сейчас мы создаем инфраструктуру, которая будет заниматься торговыми потоками. Согласно дорожной карте, первые поставки фруктов из Сирии должны быть к концу этого года", — сообщила РИА Новости Комарова.

Российский инвестиционный форум прошел в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером форум.