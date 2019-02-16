СОЧИ, 16 фев /ПРАЙМ/. Челябинские компании получили право на поставку зерна и мяса птицы на рынок Китая, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Челябинской области Борис Дубровский в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

В 2017 году в связи с новым направлением господдержки экспорта продукции работа минсельхоза региона была направлена на развитие международных отношений и увеличение товарооборота со странами азиатского направления, в первую очередь с Китаем.

"Мы получили право, нас аттестовали на возможность поставки зерна. Сейчас одна наша компания получила право в том числе и на поставку мяса птицы на китайский рынок. Мы за это боролись, и сейчас китайский рынок для нас открыт… Поставки уже были, рынок интересен, они его начинают осваивать, искать партнеров", — заявил Дубровский.

Он подчеркнул, что власти региона поддержат российский бизнес и будут максимально способствовать продвижению отечественных производителей на рынке Китая.

Российский инвестиционный форум прошел в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступило генеральным информационным партнером форума.