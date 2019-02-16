БУЭНОС-АЙРЕС, 16 фев /ПРАЙМ/. Аргентина намерена провести расследование в связи с заявлениями компании Bayer и французских фермеров о выявлении в семенах рапса, поставленных из латиноамериканской страны в Европу, генно-модифицированных организмов, говорится в заявлении министерства агроиндустрии.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на Bayer сообщило, что фермеры во Франции и Германии выкапывают тысячи гектаров рапсовых полей после того, как в семенах, проданных компанией, были обнаружены следы генетически модифицированных организмов (ГМО), запрещенных для выращивания в Европе.

Проверки, проведенные французскими властями, показали, что в трех партиях семян рапса было обнаружено незначительное количество ГМО, оцениваемое менее чем в 0,005% от объема. Главный операционный директор Bayer во Франции заявила Рейтер, что компания прекращает производство семян рапса в Аргентине.

Министерство агроиндустрии Аргентины заявляет, что материал для производства семян был импортирован из Франции. Часть поставки пришлось уничтожить, так как компетентные органы выявили присутствие генно-модифицированного рапса, что случалось и ранее.

Перед отправкой в Европу вся продукция прошла проверку и была чистой от ГМО. Однако окончательную сертификацию и обработку семян производила Bayer в Европе, поэтому компания ответственна за любые изменения или загрязнения, которым могла подвергнуться аргентинская продукция. Кроме того, проверка семян во Франции представляла собой частичную выборку, которая не соответствовала международным стандартам.

"Мы отвергаем заявления, свидетельствующие о том, что присутствие ГМО могло возникнуть на территории Аргентины, в стране, которая имеет одну из самых строгих и уважаемых систем регулирования ГМО в мире… В нашей стране не существует потенциального источника загрязнения рапса ГМО", — говорится в заявлении.

"Аргентинские власти продолжат расследование этого вопроса и примут все необходимые меры на национальном и международном уровнях, с тем чтобы защитить статус страны, свободной от трансгенного рапса, а также качество производства семян для экспорта", — отмечает министерство агроиндустрии.