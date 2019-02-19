ВЛАДИВОСТОК, 19 фев /ПРАЙМ/. Специалисты в Хабаровском крае завершают повторную вакцинацию скота от ящура, вспышка которого была зафиксирована на предприятии "Скифагро-ДВ", сообщает правительство региона.

Сегодня в рамках второй волны вакцинации привито около 90% поголовья свиней из Хабаровска, района имени Лазо, Вяземского, Бикинского и Хабаровского районов.

"Вторая волна" практически завершена. Провакцинировано около 9 тысяч свиней. В течение нескольких дней мы планируем полностью завершить работу. На самом предприятии продолжается дезинфекция помещений, в которых содержались больные животные, 27 февраля мы планируем провести лабораторные исследования. Результаты получим через неделю. В том случае, если они подтвердят отсутствие ящура, спустя 28 дней будет снят карантин", — сообщил начальник управления ветеринарии правительства края — главный государственный ветеринарный инспектор Николай Постоев, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, в регионе по-прежнему действует краевой режим ЧС. Запрет на убой и продажу мясной продукции действует в Хабаровске и Хабаровском районе. Ограничения сняты в Бикинском, имени Лазо и Вяземском районах.

Ранее сообщалось, что заболевание обнаружено в конце января на новой ферме "Скифагро-ДВ", еще не введенной в эксплуатацию. В октябре 2018 года туда завезли поголовье в 1,75 тысячи животных. До этого ящур регистрировался в соседнем Приморском крае. На "Скифагро-ДВ" введен карантин. В четырех районах края и Хабаровске по распоряжению губернатора введен режим ЧС, там запрещен убой животных и торговля свежим мясом местного производства. Со 2 февраля там началась вакцинация животных от ящура. Сообщалось, что очаг ящура ликвидирован.