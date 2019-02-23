КРАСНОДАР, 23 фев /ПРАЙМ/. Публикации СМИ о падеже скота на территории Кавказского и Курганинского районов Кубани не соответствуют действительности, заявили в департаменте ветеринарии Краснодарского края.

"Новая газета" ранее опубликовала данные о массовой гибели от неизвестного заболевания крупного рогатого скота в Курганинском и Кавказском районах Краснодарского края. В материале отмечается, что карантин на "зараженных" фермерских хозяйствах до сих пор не объявлен, при этом молоко, полученное от заболевших коров, уходит на реализацию, павший скот продают местным заготовителям на переработку и производство мясопродуктов, а информацию об эпизоотии скрывают. В публикации отмечалось, что симптомы, выявленные у животных, могут свидетельствовать о туберкулезе, который у крупного рогатого скота является высокозаразным и не поддается эффективному лечению и передается людям. Эта информация была распространена рядом других СМИ.

"В ряде российских интернет-СМИ 22 февраля 2019 года была размещена информация о якобы массовом падеже крупного рогатого скота в Краснодарском крае. В статьях указано, что на территории Кавказского и Курганинского районов на протяжении восьми месяцев наблюдается падеж крупного рогатого скота от неизвестного заболевания. Департамент ветеринарии Краснодарского края сообщает о том, что данная информация не соответствует действительности. Особо опасные и общие для человека и животных заболевания крупного рогатого скота на территории этих муниципальных образований не зарегистрированы", — говорится в релизе.

Отмечается, что, по данным госветслужбы Кавказского района, в хозяйстве проводится ежегодное двукратное исследование всего поголовья крупного рогатого скота, включая молодняк, на туберкулез. При этом в ходе осенних исследований инфицированных животных в хозяйстве не выявлялось.

Также, информирует департамент ветеринарии, в ноябре 2018 года его специалисты были привлечены в качестве экспертов в рамках прокурорской проверки указанных в публикации хозяйств. "По результатам проверки информация о вынужденном убое больных животных и животных в агональном состоянии, а также реализации мяса от их убоя не подтвердилась. Признаков, свидетельствовавших о вынужденном убое животных, выявлено не было", — говорится в сообщении.

Однако, отмечает ведомство, был выявлен ряд нарушений ветеринарного законодательства, информация о которых была направлена в прокуратуру района для принятия решения о привлечении к ответственных лиц виновных лиц.

Информация о падеже молодняка в Курганинском районе также опровергается.

"С целью дополнительного уточнения эпизоотической обстановки специалисты госветслужбы Кавказского и Курганинского районов 23 февраля 2019 года оперативно проинспектировали указанные предприятия. Обстановка в них стабильна, признаков особо опасных, общих для человека и животных, заболеваний нет", — говорится в сообщении.