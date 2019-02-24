СЕНТ-ДЖОРДЖЕС (ГРЕНАДА), 24 фев /ПРАЙМ/. Гренада заинтересована в импорте пшеницы из России, сама бы хотела поставлять рыбу, специи и кофе, сообщила РИА Новости директор Центра оценки качества зерна Юлия Королева.

В рамках форума "Следующий шаг", организованного Институтом Беринга-Беллинсгаузена, St. George's Club и правительством Гренады и посвященного сотрудничеству России и стран Карибского региона, она провела встречу с представителями министерства сельского хозяйства острова.

"Вопросы были самые разные. Они интересовались с нашей стороны пшеницей, если с их стороны, то это поставки рыбной продукции, специй, кофе, сезонных тропических фруктов", — сказала Королева.

В целом в регионе Латинской Америки и стран Карибского бассейна Россия больше всего зерна поставляет в Мексику (в среднем 750 тысяч тонн пшеницы в год), Эквадор, Бразилию, Чили, Венесуэлу.

Министр международного бизнеса Гренады Николас Стил сообщил РИА Новости, что стране также было бы интересно поставлять в Россию шоколад.

Гренада – страна в Карибском море, расположенная на нескольких островах. Часто ее называют Островом специй из-за многочисленных плантаций мускатного ореха. Основными покупателями бананов, какао, цитрусовых и мускатного ореха являются США, Великобритания.