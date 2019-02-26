БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев /ПРАЙМ/. Поставки пшеницы из России в Бразилию будут постоянными, но в небольшом объеме — из-за высокой конкуренции со стороны Аргентины, сообщила РИА Новости глава Центра оценки безопасности и качества зерна (находится в ведении Россельхознадзора) Юлия Королева.

Бразилия в декабре 2017 года сняла запрет на импорт пшеницы из РФ, а в начале июля 2018 года впервые за восемь лет закупила партию российской пшеницы. Сейчас основной поставщик пшеницы в эту страну — Аргентина, а в периоды нехватки Бразилия осуществляет закупки в США.

"В Бразилию ходят суда по 30-35 тысяч тонн, это уже не пробные поставки. Однако их объем вряд ли будет увеличен, поскольку в регионе основной поставщик для Бразилии – это Аргентина", — отметила она.

По мнению Королевой, увеличение поставок возможно, например, когда заканчивается сезон в Аргентине и российская цена становится более конкурентоспособной.

"Но мы понимаем, что у нас добавляется стоимость фрахта, поэтому мы не очень конкурентоспособны по цене с Аргентиной, тем более у них есть возможность железнодорожных перевозок", — заметила директор центра.

Аргентина экспортировала в Бразилию в 2018 году рекордный за последние 12 лет объем пшеницы — 5 910 миллионов тонн, сообщало министерство агроиндустрии Аргентины. В стоимостном выражении доходы оцениваются в 1,3 миллиарда долларов.