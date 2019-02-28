КИЕВ, 28 фев /ПРАЙМ/. Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщает о подписании по дипломатическим каналам протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которым распределены квоты на вылов рыбы на 2019 год.

"После длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти было решено направить протокол на подпись российской стороне по дипломатическим каналам для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля. Также направленный на подпись протокол предоставляет ряд преимуществ для Украины… Протокол подписан по дипломатическим каналам", — сообщил председатель Госрыбагентства Ярослав Белов, слова которого в среду приводятся на сайте госагентства.

По его словам, одно из преимуществ данного протокола — распределение квоты вылова бычка в объеме 9 тысяч тонн для Украины и 6 тысяч тонн для РФ.

"Кроме того, протоколом оговорен вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, к гражданству которой они принадлежат. Это должно способствовать увеличению уровня безопасности украинских рыбаков в ходе осуществления ими хозяйственной деятельности", — сообщил председатель Госрыбагентства.

Как поясняет госагентство, осенью минувшего года в Киеве проходило заседание украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Однако сообщается, что в связи с неподписанием протокола данной комиссии отсутствовали правовые основания для установления лимитов изъятия водных биоресурсов на 2019 год, а также нормативные основания для осуществления украинскими рыбаками промысла в бассейне Азовского моря. Следовательно, как поясняет агентство, при отсутствии протокола комиссии украинские рыбаки не могут законно ловить водные биоресурсы в этом море.

Также госагентство отмечает, что отсутствие протокола комиссии могло "обеспечит российскую сторону правомерными основаниями для задержания рыболовных судов Украины в Азовском море".