БУЭНОС-АЙРЕС, 28 фев /ПРАЙМ/. Правительство Колумбии и Национальная федерация продавцов кофе выработали меры поддержки отрасли, которая столкнулась с большими убытками на фоне падения цен на кофе, которое продолжается уже 27 месяцев, сообщает федерация по итогам специального совещания.

Кофе – это биржевой товар. В Колумбии производство кофе — удел малого бизнеса, в данном секторе занято около 500 тысяч семей (небольших хозяйств). У колумбийского кофе, как у вина, есть защищенное географическое наименование.

Международная цена на кофе снизилась со 160 центов за фунтов в ноябре 2016 года до одного доллара 19 февраля 2019 года. Внутренняя цена на кофе зависит от котировок на Нью-Йоркской фондовой бирже, премии за качество и обменного курса колумбийского песо к доллару. Она упала с начала 2019 года на 4,2% и на 16% за последние два года. Потери фермеров федерации оценивает более чем в триллион песо (более 300 миллионов долларов).

В качестве краткосрочных мер министерство финансов предложило прямую поддержку цен за счет перераспределения 95 миллиардов песо финансовых остатков за прошлый год. Кроме того, будет реализована программа по поддержке в части удобрений на 14 миллиардов песо.

Министерство сельского хозяйства анонсировало пересмотр и послабления по выплате долгов для производителей кофе перед аграрным банком. В настоящее время кредитный портфель сектора в этом банке составляет 1,2 триллиона песо.

В числе долгосрочных мер правительство изучает возможность продажи кофе производителями без привязки к Нью-Йоркской бирже с акцентом на его качестве.