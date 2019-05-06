САРАТОВ, 6 мая /ПРАЙМ/. Российский агрохолдинг "Копитания" вложит 1,2 миллиарда рублей в реализацию проекта по строительству в Энгельсском районе Саратовской области мясохладобойни и пункта по приемке, первичной и промышленной переработке сельскохозяйственных животных с утилизационным цехом, сообщила в понедельник администрация района.

"С начала реализации проекта освоено около 50 миллионов рублей. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец 2019 года. После ввода в эксплуатацию мясохладобойни ООО "Свинокомплекс Хвалынский" (входит в "Копитанию") сможет производить продукцию первичной и последующей переработки в охлажденном и замороженном виде объемом 1,7 тысяч тонн в месяц", — говорится в сообщении.

В рамках проекта планируется создать 150 рабочих мест, стройплощадка расположена в районе поселка Новопушкинское, где в настоящее время инвестор ведет планировку земельного участка и приступил к снятию растительного грунта.

ООО "Копитания" — вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг полного цикла от растениеводства до производства и реализации мясной продукции. Предприятия холдинга расположены в пяти регионах РФ. В холдинг входят АО "Кудряшовское", КХК АО "Краснодонское", АО Племзавод "Заволжское", ООО "Кудряшовский мясокомбинат", ООО "Свинокомплекс Хвалынский", ООО "Заволжский мясокомбинат", ООО "Заволжские просторы, АО "Птицефабрика Краснодонская", ООО "Птицефабрика Безенчукская", ООО "Краснодонский комбикормовый завод" и ООО "Сибирские Мясные Традиции". В Саратовской области "Свинокомплекс Хвалынский" включает племенную свиноферму в Хвалынском районе и товарный репродуктор в Энгельсском районе.