МОСКВА, 17 мая /ПРАЙМ/. Россияне чаще привозят из путешествий памятные фигурки и магниты на холодильник, а продукты, в том числе сыры и хамон, находятся лишь на третьем месте, показало исследование картографического сервиса Maps.me и платформы Research@mail.ru.

В исследовании приняли участие 2,7 тысячи пользователей рунета, побывавших в путешествии хотя бы один раз за прошедшие 12 месяцев, сообщили РИА Новости в Maps.me. Большинство респондентов (69%) выбирают внутренний туризм – их маршруты не выходят за пределы России. Каждый пятый, напротив, ездит только за границу, при этом наиболее популярны такие поездки среди молодых людей (до 35 лет), 12% путешествуют и внутри страны, и за ее пределами.

"Чаще всего российские туристы привозят из поездок памятные сувениры (фигурки знаковых зданий, тарелки и т. д.): это делают 60% респондентов. Чуть меньше – 57% – отдают предпочтение магнитам на холодильник. Замыкает топ-3 еда: каждый третий (34%) признался, что привозит из путешествий сыр, хамон, шоколад и другие продукты", — сообщили в Maps.me.

Также, как показало исследование, россияне покупают одежду (32%), алкоголь (31%) и украшения (29%). Книги в поездках приобретают 17% респондентов, а 8% сказали, что привозят домой лекарства.

По некоторым категориям ответы респондентов сильно отличались в зависимости от того, куда они ездили в последний год – по России или за рубеж. Например, среди тех, кто ездил за границу, любителей провезти в чемодане сыр и другие продукты гораздо больше (44%), чем среди сторонников внутреннего туризма (34%).

Алкоголь привозят 42% ездивших за границу и 29% путешествовавших по России; одежду – 44% и 31% соответственно. Также любители зарубежных поездках чаще, чем "внутренние туристы", покупают украшения (39% против 28%) и лекарства (14% против 7%).