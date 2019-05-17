МОСКВА, 17 мая /ПРАЙМ/. Nestle прекратила производство и отгрузки в торговлю овсяной каши "Быстров", в которой была обнаружена генетически модифицированная папайя, не зарегистрированная в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В пятницу Роспотребнадзор сообщил о выявлении овсяной каши "Быстров" (изготовитель — ООО "Нестле Россия"), содержащей генетически модифицированную линию папайи, которая не зарегистрирована в РФ в установленном порядке. Ведомство приняло меры по изъятию продукции из оборота.

"Нестле Россия" не использует ГМО ингредиенты в производстве своей продукции. Как только нам стало известно о случайном наличии ГМО, мы незамедлительно прекратили производство данного продукта, заблокировали имевшееся в наличии на наших складах сырье папайи и прекратили отгрузки в торговлю готового продукта с наших складов", — сказали в компании.

В Nestle отметили, что овсяная каша "Быстров. Ассорти. Гурман" безопасна для потребления, однако, поскольку партии продукта содержат не зарегистрированную должным образом генетически модифицированную линию папайи, продукт не соответствует требованиям технического регулирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"В этой связи "Нестле Россия" инициировала изъятие продукта из торговых сетей. Мы оказываем содействие уполномоченным органам и предоставляем всю необходимую информацию", — добавили в компании.