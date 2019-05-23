ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая /ПРАЙМ/. На Камчатке задержаны браконьеры, промышлявшие на реках края ещё до старта официальной лососевой путины, сообщает пресс-служба северо-восточного территориального управления Росрыболовства.

Отмечается, что все нарушители вели незаконную добычу рыбы в Усть-Большерецком районе.

"В ходе рыбоохранных мероприятий задержан автомобиль Toyota Land Cruiser. При осмотре багажного отделения транспортного средства обнаружена корюшка общим весом 369 килограммов, под которой была спрятана рыба лососёвых видов нерка в количестве 34 экземпляров общим весом 69 килограммов", — говорится в сообщении.

Также в ходе рыбоохранного рейда в лодке ещё одного браконьера было обнаружено ещё более 50 экземпляров нерки.

В СВТУ ФАР добавили, что рыба и транспортные средства изъяты и помещены на ответственное хранение. По данным фактам проводятся административные расследования, материалы будут направлены в полицию для принятия решения о возбуждении уголовных дел.

Согласно новым таксам, утвержденным в ноябре 2018 года правительством РФ, ущерб, нанесенный браконьерами водным биоресурсам, составил более 1 миллиона рублей.

Официально лососевая путина стартует на Камчатке 1 июня.