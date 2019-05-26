ЖЕНЕВА, 26 мая /ПРАЙМ/, Елизавета Исакова. Говорить об исчезновении пчел в мире не верно, но многие делают это ради коммерческих целей, рассказал РИА Новости президент женевского сообщества пасечников Паскаль Кретар.

"Пчелы были всегда. И на сегодняшний день они продолжат существовать. Так что на данный момент об их исчезновении говорить рано", — сказал он.

По его словам, даже изменения климата сказывается только на количестве нектара и, соответственно, производстве меда, но не приводит к массовой гибели пчел.

Кретар также руководит небольшой пасекой, которая расположена на территории женевского офиса ООН. В парке Ариана установлено 10 ульев с пчелами из Словении, производительность которых составляет 300-400 килограммов меда в год.

Пасечник отметил, что при плохой погоде, которая наблюдалась в апреле и мае в Швейцарии, пчелы просто реже вылетали из ульев и питались медом, который собрали ранее. Поэтому создалось впечатление, что их количество сократилось, но это не так.

"Люди, которые говорят про исчезновение пчел, зачастую делают это из коммерческих целей. Некоторые хотят продавать свой мед по более высокой цене", — подчеркнул Кретар.

Он отметил, что в большей степени на жизнь медоносных пчел влияет использование пестицидов при удобрении полей. Эти химические средства зачастую отравляют пчел, лишая их иммунитета. Кроме того, пчелы приносят пестициды в малых дозах в улей, и химикаты попадают в мёд.

"Поэтому нельзя говорить о биологическом меде. Сейчас пестициды находят в любом меду. Но их там крайне малое количество — 4 пикограмм. Так что беспокоиться не о чем", — успокоил эксперт.