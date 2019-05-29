БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая /ПРАЙМ/. Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.

Минсельхоз РФ ранее подготовил проект поправок в закон о ветеринарии, согласно которым Россельхознадзор может получить полномочия по организации уничтожения продуктов животного происхождения, выявленных в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, ввозимых физическими лицами для личного пользования из стран, не являющихся членами ЕАЭС, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления товара.

Гражданам по-прежнему можно будет ввозить готовую продукцию животного происхождения весом до пяти килограммов включительно в расчете на одно лицо, однако "при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза".

"Почему все решили, что это запрет на ввоз хамона и пармезана? Допустим, мы задержали сосиски с африканской чумой в Забайкалье. При этом неважно, какое количество ввозилось, если эти сосиски термически были не обработаны, если эти сосиски не съели и выкинули, и этот мусор съела свинья и заболела, или выбросили на свалку, а его съел кабан и заболел", — сказал Данкверт журналистам.

По его мнению, ассоциация предложила то, что в других странах действует давно. "Но благодаря усилиям нашей прессы это превратилось в хамон и пармезан. Речь идет о любой продукции. Во всех аэропортах мира есть запреты", — сказал он.

Не стоит политизировать данный вопрос и делать из него проблему, риски есть во всем мире, это носит регулируемый характер, а в России эти риски не урегулированы, полагает Данкверт. "До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, не вводить", — отметил он.