БУЭНОС-АЙРЕС, 29 мая /ПРАЙМ/. Россия готова поставлять в Аргентину разное мясо дичи, начиная от северного оленя, сообщил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Ранее ведомство сообщило, что российские компании заинтересованы в экспорте крольчатины, козлятины, мяса диких животных и меда в Аргентину.

"Мы обсуждали доступ определенных российских сельхозтоваров на аргентинский рынок. Нас одна фирма запросила крольчатину из-за привлекательных цен. Плюс есть запрос на баранину. Еще Аргентина заинтересовалась мясом дичи. Это могут быть разные виды продукции, начиная от мяса северного оленя. Это могут быть поставки в небольших количествах с возможностью дальнейшего увеличения", — пояснил Данкверт журналистам.

27-28 мая в Буэнос-Айресе прошли экспертные консультации и заседание межправительственной комиссии России и Аргентины. Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономических связей, энергетики, науки и технологий, сельского хозяйства.