МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Страны мира 1 июня отмечают Всемирный день молока, одна из целей которого — привлечение внимания к проблемам молочной отрасли. Они имеют место и в России: хотя производство молочных продуктов в последние годы растет, а зависимость страны от импорта снижается, негативной тенденцией является и сокращение потребления молочной продукции.

Всемирный день молока впервые отмечался в 2001 году по предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). С тех пор праздник получил распространение во многих странах мира.

В России ежегодное производство молока в последние годы составляет порядка 30-31 миллиона тонн. В 2018 году, по данным Росстата, производство молока в стране выросло на 1,4% по сравнению с предыдущим годом — до 30,611 миллиона тонн. Гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов при этом указывает: производство молочных продуктов в стране планомерно растет последние 10 лет.

По его словам, в прошлом году увеличился выпуск питьевого молока и сливок, сыров, творога, мороженого, детского питания на молочной основе. Были и категории, производство которых снизилось, например, сметана, йогурт и кефир. "В целом благодаря тому, что каждый год мы прирастаем по товарному молоку на 2-3%, у переработчиков есть стимул развивать новые проекты, идти в новые категории. Тот дефицит сырья, который остро ощущался 5-7 лет назад, сегодня не столь критичен", — сообщил РИА Новости Белов.

При этом он указал, что объем импорта молочной продукции в РФ по итогам 2018 года стал минимальным за последние 15 лет. "Мы планомерно приближаемся к показателям Доктрины продовольственной безопасности, но к сожалению, не только за счет роста собственного производства, но и благодаря снижению объемов потребления, что нельзя назвать положительным изменением", — отметил эксперт.

"Молочная отрасль стала одной из тех, что пережили серьезную трансформацию после введения эмбарго на импортную продукцию, и в ближайшие годы нас всех ждут не менее глобальные изменения. Можно с уверенностью говорить, что потенциал импортозамещения исчерпан. Думаю, что в ближайшие 3-5 лет молочную отрасль в России ожидает присущая любому зрелому рынку трансформация и консолидация", — заключил Белов.