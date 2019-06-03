ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июн /ПРАЙМ/. Порядка 320 тысяч тонн лососей может составить улов камчатских рыбаков в период путины, которая стартовала в минувшие выходные на полуострове, сообщает краевое правительство.

По данным властей, рыбалка уже открыта в Олюторском, Усть-Камчатском, Алеутском, Елизовском (в Кроноцком заливе и впадающих в него реках), а также в Тигильском районах.

"Всего за период путины планируется добыть порядка 320 тысяч тонн тихоокеанских лососей: первоначальный объем возможного вылова составляет порядка 170 тысяч тонн, а в резерве остается более 140 тысяч тонн, которые будут дополнительно распределены в ходе промысла в зависимости от подходов рыбы", — приводит пресс-служба слова министра рыбного хозяйства региона Андрея Здетоветского.

Отмечается, что исходя из практики прошлых лет, основной промысел на восточном побережье полуострова начинается с середины июня, на западном побережье — в середине июля. Также со стартом лососевой путины на реках и озерах открывается любительская и спортивная рыбалка.

Камчатский край традиционно занимает лидирующие позиции в рыбной промышленности Российской Федерации. Лососевая путина-2018 стала рекордной за последнее столетие – камчатскими рыбаками добыто порядка 490 тысяч тонн рыбы.