МОСКВА, 3 июн /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор изъял из оборота 1545 партий молока и молочной продукции объемом 19 тонн после проверок в первом квартале 2019 года, сообщается на сайте ведомства.

Сообщается, что за первый квартал было исследовано около 69 тысяч проб молока и молочной продукции на соответствие установленным требованиям. Роспотребнадзор провел 6303 проверок в отношении предприятий, занятых в производстве и обороте молока и молочной продукции, из них в 840 были выявлены нарушения требований законодательства.

"По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 1545 партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн", — говорится в сообщении.

За выявленные нарушения Роспотребнадзор наложил штрафы сумму свыше 30 миллионов рублей.

Ведомство рекомендует приобретать молочную продукцию только в установленных местах торговли. При покупке молока стоит обращать внимание на маркировку, которая должна содержать наименование продукции, состав, дату изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителей, а также рекомендации и (или) ограничения по использованию.