МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Десятый арбитражный апелляционный суд Москвы в четверг рассмотрит жалобу российской "дочки" компании IKEA на решение нижестоящего суда, отказавшего ей в иске о взыскании около 80 миллионов рублей с ООО "ТТ Девелопмент".

Арбитражный суд Московской области в апреле отклонил иск ООО "ИКЕА Мос (Торговля и Недвижимость)", управляющего в России торговыми центрами "Мега", к девелоперской компании, одним из учредителей которой является директор подмосковного "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин.

Истец требовал взыскать неустойку по договору купли-продажи земельного участка от 30 декабря 2015 года. По условиям договора, продавец "ТТ Девелопмент" обязался уплатить покупателю "ИКЕА Мос" неустойку в размере 5% от цены земельного участка за каждое нарушенное или недостоверное заверение.

Поскольку суды четырех инстанций, включая Верховный суд в ноябре 2018 года, по иску акционеров "Совхоза имени Ленина" признали незаконной передачу в 2008 году принадлежавших сельхозпредприятию двух земельных участков, в том числе того, который затем купила IKEA, компании "ТТ Девелопмент", истец посчитал, что продавец нарушил гарантии и заверения, и предъявил ему требование о выплате неустойки.

Суд первой инстанции, отклоняя иск, указал в решении, что истек предусмотренный договором между сторонами годичный срок исковой давности. Кроме того, суд принял во внимание, что истец продал земельный участок еще до возникновения обстоятельств, на которые он ссылается в иске, и удовлетворение иска не будет способствовать защите его прав. Стороны в марте представляли суду подписанное мировое соглашение, но подмосковный арбитраж отказался его утвердить, посчитав, что некоторые пункты соглашения противоречат установленным в другом судебном разбирательстве фактам и затрагивают права третьих лиц, в частности, акционеров совхоза имени Ленина.

IKEA 28 ноября 2018 года сообщила, что не будет строить свой первый в России отдельно стоящий магазин на пересечении МКАД и Каширского шоссе. В сообщении отмечалось, что такое решение принято в связи со сложившейся ситуацией в отношении земельного участка, приобретенного у "ТТ Девелопмент". IKEA также пояснила, что решила воспользоваться своим правом по договору и взыскать в судебном порядке с продавца неустойку за нарушение заверений в абсолютной чистоте сделки.