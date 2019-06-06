МОСКВА, 6 июн /ПРАЙМ/. Специалисты Роспотребнадзора за первый квартал 2019 года изъяли из оборота более 220 тонн некачественных овощей, сообщается на сайте ведомства.

"По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 2 тысячи 732 партий плодовоовощной продукции общим объемом более 220 тонн… Несоответствующая требованиям продукция изъята из продажи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 1 квартал 2019 года по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим, паразитологическим показателям было исследовано более 36 тысяч проб плодоовощной продукции. Кроме того, более 12 тысяч образцов овощей было исследовано на содержание нитратов.

Добавляется, что реализаторы некачественной плодоовощной продукции привлечены к административной ответственности.

В ведомстве напомнили, что продукты с недопустимым уровнем содержания нитратов опасны для здоровья: в малых количествах азотистые соединения свободно выводятся из организма, однако в больших образуют опасные вещества, которые приводят к кислородному голоданию. Некоторые ученые утверждают, что нитраты могут вызвать рак желудка и негативно влиять на детей в утробе.