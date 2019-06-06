АШХАБАД, 6 июн /ПРАЙМ/. Хлебоуборочная страда стартовала в Туркмении, крестьянам предстоит со 760 тысяч гектаров собрать 1,6 миллиона тонн пшеницы, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Всего по стране на уборке пшеницы будет использовано около 2 тысяч зерноуборочных комбайнов. Доставку пшеницы на приемные пункты, а также в амбары и на элеваторы обеспечат более 10 тысяч грузовых машин, выделенных для решения этой задачи различными министерствами и ведомствами.

Расчет с арендаторами за сданный урожай будет осуществляться через местные отделения банка "Dayhanbank" (Крестьянский банк). С 2019 года в стране действуют новые государственные закупочные цены на пшеницу. По сравнению с прошлым годом, стоимость одной тонны продовольственного зерна повышена вдвое.

Сельское хозяйство, и в особенности производство пшеницы, остаются узким местом туркменской экономики. Президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на первом заседании Народного совета в сентябре 2018 года, сказал, что несмотря на масштабные меры по восстановлению, мелиоративному улучшению и повышению плодородия земель, внедрению новых технологий, результаты, достигаемые в сельском хозяйстве, остаются ниже ожидаемых.

Государственный заказ на производство пшеницы в объеме 1,6 миллиона тонн не меняется в Туркменистане на протяжении ряда лет. При этом выполнен он был только в 2013 году. В среднем туркменское сельское хозяйство производит в год 1,2 – 1,3 миллиона тонн зерна.

Согласно официальным сообщениям, этого количества достаточно, чтобы обеспечивать потребности населения страны, а излишки свободно продавать через государственную товарно-сырьевую биржу. При этом в Туркменистане одна из самых низких в регионе цен на хлеб. Так, буханка хлеба в государственном магазине стоит 60 тенге, при официальном обменном курсе: 1 доллар США – 3,5 маната.