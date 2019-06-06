КАЛУГА, 6 июн /ПРАЙМ/. Власти Калужской области подписали с компанией Nestle на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) специальный инвестиционный контракт по расширению производства кормов для домашних животных, сообщает облправительство.

Документ подписали министр экономического развития области Илья Веселов и генеральный директор ООО "Нестле Россия" Марсиаль Роллан.

"Контракт стал вторым в отношениях компании и региона. Крупнейший в мире производитель продуктов питания инвестирует свыше 4,3 миллиарда рублей в расширение и модернизацию производственных мощностей фабрики "Нестле Пурина ПетКер" по производству кормов для домашних животных в индустриальном парке "Ворсино" Калужской области", — говорится в сообщении.

Как отмечает облправительство, проект предусматривает запуск новых линий по производству влажных кормов для кошек и собак в 2019-2020 годах. В 2006-2017 годах компания Nestle инвестировала в фабрику и дистрибуционный центр в Ворсино порядка 12 миллиардов рублей. К концу 2019 года, в соответствии с планами компании, общий объем инвестиций в производство составит 22 миллиарда рублей.

"Подписание второго регионального специального инвестиционного контракта с компанией "Нестле Россия", являющейся одним из первых резидентов индустриального парка "Ворсино", подчеркивает системную работу в этом направлении", — сказал Веселов.

По словам регионального директора "Нестле Пурина ПетКер" в России, СНГ, Украине, Турции и Израиле Джорджио Весприни, российский рынок имеет для компании стратегическое значение и большой потенциал.

"Мы видим хорошие перспективы для роста и рассчитываем, что запуск новых линий на заводе в Ворсино позволит нам удовлетворять растущие потребности российского рынка, а также наращивать экспорт. В настоящее время доля экспорта от общего объема продукции, производимой в Ворсино, составляет более 11%", — сказал Весприни.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.