САРАТОВ, 6 июн /ПРАЙМ/. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и председатель совета директоров белорусского холдинга "Амкодор" Александр Шакутин в четверг на площадке ПМЭФ подписали соглашение о создании в Петровском районе области в 2019-2020 годах сборочного производства сельхозтехники, сообщает пресс-служба главы региона.

"Мы заинтересованы в расширении партнерских отношений с бизнесом Республики Беларусь. Такое сотрудничество уже идет, и не первый год: на базе завода "Агротехснаб" больше шести лет собираются тракторы минского предприятия "МТЗ". Совместное производство по выпуску комплектующих для "Белаза", "МАЗа" и "МТЗ" открыто на заводах Саратова и Балаково", — цитирует Радаева его пресс-служба.

"Проделан огромный массив практической работы, чтобы вхождение бизнеса со своим проектом на территорию региона было оптимальным по времени и по всем организационным процедурам. Ждем вас как долгосрочных партнеров", — добавил губернатор, обращаясь к Шакутину.

Стороны в рамках встречи также обсудили реализацию инвестпроекта по созданию производства сельхозтехники нового поколения в Саратовской области. По словам Радаева, опыт холдинга в реализации программ импортозамещения, расширения рынков производства и сбыта полезен для региона.

Ранее пресс-служба губернатора сообщала, что "Амкодор" рассматривает возможность возведения в Петровске Саратовской области нового завода по производству сельхозмашин с объемом инвестиций свыше 11 миллионов евро. По планам, это предприятие сможет выпускать до 500 культиваторов в год и создаст до 200 новых рабочих мест.

"Амкодор" — белорусская компания, крупнейший в СНГ производитель дорожно-строительной, коммунальной, снегоуборочной, аэродромной, специальной, лесной, сельскохозяйственной техники и оборудования. В ее структуре 30 организаций, в том числе 19 заводов. Ежегодно предприятия компании выпускают более 5 тысяч единиц специальных машин свыше 80 моделей и модификаций.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.