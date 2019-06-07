С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн /ПРАЙМ/. Товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между Россией и Саудовской Аравией за последние три года увеличился в два раза, достигнув по итогам 2018 года 500 миллионов долларов, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с саудовским коллегой Халидом Аль-Фалихом на полях ПМЭФ.

"Александр Новак также отметил поступательное развитие российско-саудовских отношений и в области сельского хозяйства. За последние три года товарооборот сельскохозяйственной продукции и продовольствия увеличился в два раза, достигнув по итогам 2018 года 500 миллионов долларов", — говорится в сообщении Минэнерго России.

В ходе встречи Новак подчеркнул, что Саудовская Аравия является одним из ключевых партнеров России в ближневосточном регионе.

В российском ведомстве отметили, что партнерство стран по различным направлениям развивается, в том числе, за счет успешной работы Российского фонда прямых инвестиций и Суверенного фонда Королевства Саудовская Аравия, в рамках кооперации которых в ряд совместных проектов инвестировано около 2 миллиардов долларов.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.