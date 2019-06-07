САРАТОВ, 6 июн /ПРАЙМ/. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и председатель совета директоров группы "Русагро" — одного из крупнейших российских агрохолдингов — Вадим Мошкович в четверг в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в развитии масложирового кластера, сообщила пресс-служба главы региона.

"Соглашение о сотрудничестве между областью и ГК "Русагро" направлено на развитие предприятий масложирового кластера, на повышение инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата области, содействие предпринимательской деятельности, росту производства и сферы услуг", — говорится в сообщении.

По словам Радаева, предприятия масложирового кластера плотно интегрированы в региональную экономику, вносят значительный вклад в ее развитие и остаются одними из крупнейших экспортеров региона.

"Соглашение решает вопрос удовлетворения потребности регионального рынка в масложировой продукции, производимой компанией. А в целом отвечает долгосрочным экономическим интересам региона, способствует повышению его инвестиционной привлекательности", — цитирует губернатора его пресс-служба.

По словам Мошковича, стратегия развития мелиоративного комплекса предполагает наращивание объемов по выращиванию кукурузы и сои. "Стоит задача в разы увеличить производство этих культур", — цитирует Мошковича пресс-служба главы региона. По словам инвестора, речь идет о производстве 10 миллионов тонн кукурузы и 1 миллиона тонн сои.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. В начале октября 2018 года "Русагро" сообщила о приобретении права на покупку контрольного пакета акций компании Quartlink Holding Ltd., владеющей холдингом "Солнечные продукты", который является одним из ведущих российских производителей масла. В конце ноября "Русагро" сообщила о приобретении прав требований к группе "Солнечные продукты" по кредитам Россельхозбанка на 34,7 миллиарда рублей.

Среди активов, которые входят в "Солнечные продукты", масложировой комбинат в Саратове, маслоэкстракционные заводы в Аткарске и Балаково, а также элеваторы общей мощностью хранения зерновых 650 тысяч тонн и сельхозземли в Саратовской области.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.