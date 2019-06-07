БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июн /ПРАЙМ/. Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился на Петербургском международном экономическом форуме с вице-президентом корпорации по производству продуктов питания COFCO Group (КНР) Чи Цзиньтао, сообщает правительство Приамурья.

COFCO Group — одна из пяти наиболее крупных национальных зерновых компаний Китая.

На встрече были обсуждены дальнейшие договоренности по участию корпорации COFCO Group в крупных инвестиционных проектах, а также в реализации экспортного потенциала Амурской области.

"Для региона крайне важно это сотрудничество с учетом перспектив расширения поставок сои и зерновых. На встрече договорились о визите рабочей группы в Пекин в июле. А на Восточном форуме проработаем конкретные договоры, предложения и практические шаги по реализации совместных проектов по направлению экспортных поставок продукции", — приводятся в сообщении слова Орлова.

Как сообщил глава Приамурья в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума, Амурская область и представители COFCO встречались также в рамках форума "Один пояс — один путь" в Китае.

Китай — основной экономический партнер Амурской области, Благовещенск и Хэйхэ (КНР) граничат по реке Амур, через которую строится трансграничный мост, состыкованный 31 мая.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.