БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн /ПРАЙМ/. Производство кофе в Колумбии, являющейся мировым лидером на рынке арабики, упало в мае на 6% в годовом выражении после серьезного роста в апреле, сообщила Национальная федерация продавцов кофе.

Кофе — биржевой товар, измеряется мешками по 60 килограммов. Сами кофейные зерна разделяются на два сорта: робуста и арабика, в небольших количествах производится сорт либерика.

"Производство кофе в Колумбии упало в мае на 6% и составило 1,1 миллиона мешков по 60 килограммов в сравнении с 1,2 миллиона мешков, собранных за аналогичный месяц 2018 года", — сообщила федерация.

Экспорт кофе, напротив, вырос на 7,6%, достигнув миллиона мешков против 951 тысячи мешков в мае 2018 года. Поставки за рубеж оказались выше и апреля 2019 года, когда они составили 967 тысяч мешков.

Колумбийские производители кофе столкнулись с большими убытками на фоне падения цен на кофе, которое продолжается уже не один год. Власти страны и федерация выработали срочные меры для поддержки отрасли, в их числе — пересмотр и послабления по выплате долгов для производителей кофе перед аграрным банком, а также изучение возможности продажи кофе производителями без привязки к Нью-Йоркской бирже с акцентом на его качестве.