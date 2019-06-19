ВЛАДИВОСТОК, 19 июн /ПРАЙМ/. Стационарную научную станцию для исследования запасов рыбы создадут на Курилах, сообщает Тихоокеанский филиал ФГБНУ "ВНИРО".

Научно-исследовательское судно "ТИНРО" обнаружило большое количество сардины и скумбрии в ходе съемок у Южных Курильских островов. По предварительным данным, там 500 тысяч тонн сардины и 400 тысяч тонн скумбрии. Ученые отмечают, что в этом году сложилась необычная гидрологическая ситуация: вода рано прогрелась, что позволило сардине и скумбрии уже в начале июня мигрировать в российскую экономзону в больших объемах.

"Учитывая важность этих путин, принято решение о формировании на Курильских островах стационарной научной станции для исследования ресурсной базы и обеспечения рыбаков оперативной информацией",– сообщил заместитель директора ВНИРО-руководитель Тихоокеанского филиала Алексей Байталюк.

Всего в 2019 году рыбаки смогут добыть в исключительной экономической зоне 90 тысяч тонн дальневосточной сардины (иваси) и 190 тысяч тонн скумбрии. Эти цифры при необходимости могут увеличить без ущерба для популяции. Рекомендуемый вылов сайры в этом году составляет 146 тысяч тонн.