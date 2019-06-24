ХАБАРОВСК, 24 июн /ПРАЙМ/. Пчеловоды Хабаровского края просят запретить вырубку медоносной липы из-за опасений остаться без сырья для производства меда, сообщает краевое правительство в понедельник.

"До принятия нового лесного кодекса в 2006 году липа была запрещена к вырубке в районах развитого пчеловодства. В регионе работали 11 специализированных совхозов, на базе которых заготавливали мед в промышленных масштабах. В 2011 году перестали действовать прежние правила рубок, и дальневосточную липу больше не сохраняют, как раньше. Сегодня медоносные деревья активно вырубаются, что сказывается на работе пчеловодов", — приводятся в сообщении слова директора ООО "Лесные продукты" Евгения Хрустова.

Отмечается, что пчеловоды предлагают организовать стационарные зоны вокруг пасек на расстоянии 3-5 километров, а также "зоны тишины" в местах произрастания медоносных деревьев, где будет запрещена вырубка липы. Предложения проработает краевой минсельхоз.

Как сообщает правительство, пчеловодством в регионе занимаются в 11 районах. Наиболее активно — в Хабаровском и Вяземском. В Хабаровском крае в прошлом году производство меда выросло на 1,1%. Всего пчеловоды собрали около 539 тонн продукции.