БАРНАУЛ, 26 июн /ПРАЙМ/. Участники межрегионального аграрного форума "День сибирского поля" в Алтайском крае по итогам работы форума заключили договоры намерения на сумму более 800 миллионов рублей, почти на 100 миллионов рублей больше показателей прошлых лет, рассказал РИА Новости министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев.

"Свою продукцию и услуги на мероприятии представили более 270 компаний. Они презентовали более 500 единиц техники и оборудования, в том числе 129 единиц – алтайского производства. Результаты работы форума – 40 единиц техники и оборудования было продано с площадки (в том числе почвообрабатывающая техника, зерноочистительное оборудование). Кроме того, заключены договоры намерения на сумму более 800 миллионов рублей, что почти на 100 миллионов больше показателей прошлых лет", — сказал Чеботаев.

По его словам, событие уже давно вышло за рамки сибирского. Каждый год в нем участвуют компании из других федеральных округов России, а также из зарубежных стран.

"Центральными темами прошедшего форума стали цифровизация сельского хозяйства и технологии содержания и кормления сельхозживотных. Деловая программа агропромышленного форума охватила широкий круг тем. Повышенный интерес у специалистов вызвал семинар, посвященный цифровизации сельского хозяйства. Также животноводы поучаствовали в семинаре по технологиям содержания сельхозживотных, формированию качественной кормовой базы для сельхозживотных. Также в рамках форума состоялся десятый съезд Национальной Ассоциации заводчиков герефордского скота", — резюмировал Чеботаев.

Он также отметил, что компании-участники "Дня сибирского поля" провели узкоспециализированные семинары, посвященные технологиям возделывания разных культур, применению систем навигации в отрасли, использованию средств защиты и питания при повышении урожайности сельхозкультур, послеуборочной обработке зерна и хранению урожая.

"День сибирского поля" проходит в Алтайском крае уже в девятый раз. На форуме представлены передовые технологии, новые разработки в сфере развития АПК, инновационного развития, во многом основанного на достижениях и возможностях цифровых технологий.