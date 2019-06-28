ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июн /ПРАЙМ/. Компания АО "Лактис" подписала соглашение о намерениях по поставке молочной продукции с китайской компанией из Шанхая Zebra Trading Company Limited, рассказал журналистам генеральный директор управляющей организации "Никон" Равиль Даутов.

Управляющая компания "Никон" руководит АО "Лактис".

"К экспорту готовимся. Готовимся в Иран, арабские страны. Готовимся к сертификации, аккредитации… У нас уже есть первый контракт — договор намерений с китайской компанией", — рассказал гендиректор.

Согласно соглашению, которое имеется в распоряжении РИА Новости, представитель АО "Лактис" Даутов Равиль подписал соглашение о намерениях по международному торговому сотрудничеству с представителем из Шанхая Zebra Trading Company Limited Игорем Фахрутдиновым.

По словам Даутова, планируется поставлять молоко, сливки и смесь мороженого.