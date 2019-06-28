Новгородская и китайская компании подписали соглашение о поставке молочной продукции
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 июн /ПРАЙМ/. Компания АО "Лактис" подписала соглашение о намерениях по поставке молочной продукции с китайской компанией из Шанхая Zebra Trading Company Limited, рассказал журналистам генеральный директор управляющей организации "Никон" Равиль Даутов.
Управляющая компания "Никон" руководит АО "Лактис".
"К экспорту готовимся. Готовимся в Иран, арабские страны. Готовимся к сертификации, аккредитации… У нас уже есть первый контракт — договор намерений с китайской компанией", — рассказал гендиректор.
Согласно соглашению, которое имеется в распоряжении РИА Новости, представитель АО "Лактис" Даутов Равиль подписал соглашение о намерениях по международному торговому сотрудничеству с представителем из Шанхая Zebra Trading Company Limited Игорем Фахрутдиновым.
По словам Даутова, планируется поставлять молоко, сливки и смесь мороженого.
https://1prime.ru/consumer_markets/20190628/830116369.html