НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн /ПРАЙМ/. Правительство Нижегородской области намерено наращивать поддержку сельхозпроизводителей в регионе, заявил губернатор Глеб Никитин.

Глава Нижегородской области в пятницу посетил с рабочим визитом Шахунью и расположенное там АО "Молоко", которое является одним из базовых сельхозпредприятий региона.

"Нижегородская область сегодня обеспечивает себя молоком и молочной продукцией на 76% и входит в десятку регионов-лидеров по производству молока в России. Отрадно, что такие важнейшие для экономики района предприятия, как "Шахунское молоко", не только стабильно работают, но и имеют планы по расширению производства. Правительство области намерено наращивать поддержку сельхозпроизводителей в регионе, так как это вопрос не только стабильного развития села, но и продовольственной безопасности региона в целом", — цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Глава региона отметил, что в 2019 году на поддержку животноводства выделены почти 1,8 миллиарда рублей, что на 30% выше уровня прошлого года.

"В этом году планируется ввести в эксплуатацию 11 животноводческих объектов общей мощностью более 4300 голов скота и начать строительство самого крупного в регионе животноводческого комплекса на 2500 коров в Лысковском районе. Чем лучше чувствуют себя сельскохозяйственные предприятия, тем больше возможностей у районов, на территории которых они работают. Это новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления, которые позволяют улучшать качество жизни на селе", — подчеркнул Никитин.

Генеральный директор АО "Молоко" Анатолий Маликов сообщил, что дочерняя компания агрохолдинга — ООО "Шахунское молоко" — намерено увеличить поголовье молочного стада, построив в этом году ферму на 500 голов. Кроме того, по его словам, компания рассматривает возможность участия в программе по распашке земель, увеличив сельскохозяйственные площади района на 9 тысяч гектаров.

Всего в 2019 году в Нижегородской области планируется ввести в оборот 19 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Это почти на 1 тысячу гектаров больше, чем в 2018 году.

"К сожалению, многие гектары пашни простаивают уже не один десяток лет, поэтому без дополнительной обработки таких земель ввести их в оборот невозможно. Мы понимаем, что предприятиям трудно самостоятельно покупать специальное оборудование для таких работ, поэтому я дал поручение включить мульчеры (измельчители древесины, пней и кустарника – ред.) в перечень техники, субсидируемой за счет областного бюджета. Помимо этого, региональный минсельхоз начал подготовку новых программ по компенсации части затрат на покупку техники для предприятий, которые начнут обрабатывать простаивающие земли", — сообщил губернатор.

По словам Никитина, программы субсидирования техники для обработки заброшенной пашни начнут работу с 2020 года, если их одобрит законодательное собрание Нижегородской области.