МОСКВА, 5 июл /ПРАЙМ/. Первый зампред комитета Госдумы РФ по природным ресурсам Василий Власов предложил создавать пункты приёма ягод в российских посёлках городского типа, чтобы в дальнейшем продавать их в городах, с таким предложением он обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.

Ранее Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства. В частности, ведомство планирует регулировать сферу сбора, переработки и оборота "дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе пищевых лесных ресурсов, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок", а также лекарственных растений.

"Считаю целесообразным создание специализированных пунктов приёма в посёлках городского типа, в которых граждане могли бы получать денежные средства за сданные ягоды. Это позволило бы иметь небольшой дополнительный заработок как гражданам, так и государству, которое сможет реализовывать этот товар в городах", — говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Власов пояснил, что многие граждане собирают ягоды, однако продать их удаётся не всегда. Получается, что большая часть такой продукции пропадает, хотя могла бы быть реализована в городах, где ее стоимость достаточно высока.

"Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", — говорится в обращении.