КРАСНОДАР, 9 июл /ПРАЙМ/. Эксперты не видят проблем в том, чтобы заменить на рынке РФ большинство вина низкого качества, которое поступает сейчас из Грузии, базовым российским вином, крупнейшим производителем которого выступает Краснодарский край, в случае введения запрета на поставки грузинского вина в Россию.

Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла заявление, в котором рекомендовала правительству России рассмотреть целесообразность применения специальных экономических мер в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту РФ. Позднее президент РФ Владимир Путин не поддержал идею ввести экономические ограничения в отношении Грузии "из уважения к грузинскому народу".

"Я не вижу проблем в том, чтобы заменить на рынке то большинство вина низкого качества, которое идет сейчас из Грузии. Оно еще и не дешевое, ко всему прочему. В категории до 500 рублей у нас вполне достаточно вин базового ровного качества. Крупнейший регион производства таких вин из российского винограда — Краснодарский край", — сказал РИА Новости президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.

По его словам, когда речь идет о "грузинских винах", нужно помнить, что есть качественное вино, которое характеризует Грузию, как винодельческую страну, ее терруар, уникальных набор сортов.

"Такое вино, как и вино любой другой страны с давней винодельческой традицией, заменить невозможно. Но его на российском рынке не больше 10-15% от общего объема импорта из этой страны. Основная масса — это безликое полусладкое под "ностальгическими" наименованиями, которое никакого отношения не имеет к нормальному виноделию. 9 миллионов литров "Киндзмараули" поставляется в Россию. Это просто безобразие писать на этикетках такого продукта название исторической виноградарской зоны Грузии, которая просто физически не может произвести даже четверть этого объема", — считает эксперт.?

По его словам, многие грузинские производители воспринимают российский рынок "как возможность избавиться от стоков виноматериала низкого качества, да еще и заработать на этом". "Насколько мне известно, Национальная дегустационная комиссия Грузии очень лояльно относится к качеству вин, которые экспортируются в Россию. Ни в Великобритании, ни в Китае вы такого некачественного грузинского вина, как в России, не найдете. Это все может очень плохо кончиться и для рынка, и для грузинского виноделия. Вспомним 2006 год и высказывания некоторых грузинских официальных лиц про то, что Россия "выпьет что угодно". Нет, не выпьет. Хватит отношения к России как к винной стране "третьего мира", — заключил Саркисян.

Как добавил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, сегодня грузинские вина занимают на полке около 7%. "И если они уйдут, а освободившееся место хотя бы наполовину займут наши вина, это уже будет хорошо, потому что основные проблемы российских виноделов сосредоточены сегодня в? рознице, в сфере реализации, и любое действие властей, которое направлено в интересах наших виноделов в торговле, я поддерживаю", — заявил РИА Новости Попович.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил журналистам, что кубанские курорты смогут принять всех, у кого "сорвался" отпуск в Грузии. Он отметил, что поездка в регион – это повод попробовать кубанские вина и посетить местные винодельни. Регион развивает различные винные туры, которые дают возможность туристам убедиться в качестве кубанского вина. По данным краевых властей, в Краснодарском крае производится почти 45% валового сбора российского винограда, 42% российского вина и 27% российского шампанского.