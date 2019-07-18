СОЧИ, 18 июл /ПРАЙМ/. Аграрии Кубани первыми в стране завершили уборочную кампанию зерновых, собрав рекордные 11,118 миллиона тонн зерна, сообщил РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что Краснодарский край — гарант продовольственной безопасности всей России, и чтобы оправдать этот "титул" из года в год на поля выходят самые современные тракторы и комбайны, подключаются к работе ученые, создаются высокопродуктивные сорта, а также тщательно следят за качеством почвы. Все это позволило получить урожай пшеницы преимущественно 3-4 класса – самого востребованного на сегодняшний день.

"Краснодарский край первым в стране завершил уборочную компанию. Собрано рекордные 11,117970 миллиона тонн зерна. Это на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Такого урожая на Кубани еще не было", — рассказал Кондратьев.

Он добавил, что этот рекорд — заслуга кубанских аграриев.

"Низкий поклон тем, кто работал в полях, чтобы обеспечить край и страну высококачественным зерном", — отметил губернатор.