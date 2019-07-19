ВЛАДИВОСТОК, 19 июл /ПРАЙМ/. Северотихоокеанская комиссия по рыболовству (NPFC) решила ввести ограничения на вылов сайры в открытых водах из-за резкого снижения ее запасов в Тихом океане, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).

В заседании Северотихоокеанской комиссии по рыболовству в Токио приняли участие делегаты из семи стран и одного субъекта рыболовства, включая Китай и Россию.

"В докладе, подготовленном комиссией, говорится, что запасы сайры в северной части Тихого океана резко сократились за последние 20 лет, а средняя популяция с 2016 по 2018 год была примерно на 20% ниже уровня, который считается достаточным для поддержания вида", — сказал собеседник.

По его словам, в начале заседания заместитель гендиректора японского агентства по рыболовству Масаки Хосина заявил о важности сохранения запасов сайры в Тихом океане и выразил надежду на скорый ввод правил вылова для поддержания ресурсов. "После обсуждения доклада и выступлений представителей делегаций стран – участников комиссии, включая Россию, было принято решение о введении ограничений на вылов сайры в открытых водах", — сказал представитель НИИ.

Председатель российской делегации, руководитель ТИНРО Алексей Байталюк назвал такое решение отвечающим интересам России и шагом вперед на пути к сохранению ресурсов Тихого океана.

Кроме того, на заседании было решено, что в ближайшие четыре года в комиссии будет председательствовать Россия. Председателем был избран руководитель департамента международного сотрудничества российского института океанографии (ВНИРО) Владимир Беляев. Заседание комиссии в 2021 году пройдет в Петербурге.

NPFC — это межправительственная организация, учрежденная Конвенцией о сохранении рыбных ресурсов открытого моря в северной части Тихого океана и управлении ими. Членами совета являются Вануату, Канада, Китай, Южная Корея, Россия, Тайвань, Соединенные Штаты Америки и Япония.