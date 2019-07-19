НОВОСИБИРСК, 19 июл — ПРАЙМ. Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

"На указанном предприятии сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия", — сказал собеседник агентства.

В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области пообещали в ближайшее время предоставить комментарий по ситуации.

Комбинат полуфабрикатов "Сибирский Гурман" представлен на рынке с 1995 года, является одним из крупнейших производителей замороженных полуфабрикатов в Сибири.