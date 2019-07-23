МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. При покупке фруктов и ягод магазинах стоит обращать внимание на их внешний вид, целостность упаковки и наличие маркировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"При покупке пищевых продуктов (в том числе черешни, абрикосов и клубники) следует обращать особое внимание на внешний вид продукции, целостность упаковки, а также на маркировку. На маркировку пищевой продукции обязательно должна быть нанесена информация о наименовании пищевой продукции, ее изготовителе, дате изготовления, сроке годности, а так же информация об условиях хранения ", — говорится в сообщении.

В домашних условиях также возможно определить качество продукта по внешнему виду, при этом, продукт не должен иметь посторонних запахов, привкусов и признаков порчи – плесени или насекомых, уточнили в пресс-службе.