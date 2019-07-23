НУР-СУЛТАН, 23 июл /ПРАЙМ/. Национальный совет общественного доверия в 2019 году рассмотрит вопрос моратория на продажу и передачу в аренду сельскохозяйственных земель в Казахстане, сообщил во вторник заместитель премьер-министра республики Женис Касымбек.

В июне в ходе инаугурации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике будет создан национальный совет общественного доверия для развития диалога власти и общества. Позже он подписал указ о его создании, а также утвердил его состав. Первое заседание совета намечено на август.

"По вопросу моратория на продажу и передач в аренду земель сельскохозяйственного назначения. На площадке министерства сельского хозяйства проведена презентации концепции законопроекта, утвержден план график выездов в регионы для обсуждения с общественностью вопросов по мораторию на продажу и передачу в аренду земель сельскохозяйственного назначения, данный вопрос до конца 2019 года будет внесен на рассмотрение Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана", — сообщил Касымбек на заседании правительства Казахстана.

В декабре 2016 года тогда еще президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, который предусматривает продление до 2021 года моратория на поправки в Земельный кодекс, касающиеся продажи и аренды сельхозземель иностранцам. В августе 2016 года Назарбаев внес изменения в указ о введении моратория на применение отдельных норм земельного законодательства, касающихся продажи и аренды сельхозземель иностранцам, тем самым продлив его действие до конца 2021 года.

В конце апреля 2016 года в ряде регионов Казахстана прошли митинги, участники которых выступали против поправок в Земельный кодекс, увеличивающих максимальный срок аренды сельхозземель иностранцами с десяти до 25 лет. Участники митингов высказывали опасение, что земли сельхозназначения могут оказаться в собственности иностранцев. Президент Казахстана тогда наложил мораторий на четыре нормы Земельного кодекса, которые касаются аренды сельхозземель.

Согласно ранее наложенному мораторию, приостанавливается действие норм, связанных с предоставлением иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, а также юридическим лицам, в уставном капитале которых доля иностранцев, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц составляет более чем 50%, права временного пользования на земли сельхозназначения, а также предоставлением гражданам и юридическим лицам Казахстана права частной собственности на земли сельхозназначения, находящиеся в государственной собственности.