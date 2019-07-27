КАЛИНИНГРАД, 27 июл /ПРАЙМ/. Агрофестиваль "День Балтийского поля", который призван продемонстрировать достижения агропромышленного комплекса Калининградской области, открывается в субботу в Гвардейском округе региона.

"На протяжении двух дней на территории Гвардейского городского округа у поселка Талпаки развернутся различные площадки – с продукцией сельхозтоваропроизводителей, которую можно будет попробовать и приобрести, с сельхозтехникой, животными, для отдыха детей и взрослых и деловой программы. Праздничная программа завершится концертом группы "Любэ", — сообщили журналистам в минсельхозе Калининградской области.

В "День Балтийского поля" в агрогородке на площади около 20 гектаров у гостей праздника будет возможность сесть за руль современного комбайна, испечь хлеб и научиться готовить стейки из мраморной говядины. Участники фестиваля продемонстрируют разнообразие пород крупного и мелкого рогатого скота, птицы и других сельскохозяйственных животных. Будут работать многочисленные фудкорты.

В министерстве отметили, что одними из центральных событий праздника, который прошел впервые в регионе в 2016 году, станет уборка поля с демонстрацией работы кормоуборочных комбайнов и другой сельхозтехники и балтийское родео – соревнования команд профессиональных ковбоев.

С 2014 года российский холдинг "Мираторг" проводит для работников отрасли профессиональный турнир "Русское Родео" в Брянской области. В 2018 году его лидером стала калининградская команда, получив в награду недельную стажировку в США для обмена опытом, поэтому впервые соревнования пройдут в Калининградской области.

По информации пресс-службы агрохолдинга, гости "Балтийского родео" станут зрителями состязаний в дисциплинах, которые непосредственно связаны с мясным скотоводством: ловля полудикого бычка на лассо, погрузка в трейлер, мастерство верховой езды. Справиться с быками породы абердин-ангус операторам помогут специально обученные лошади.