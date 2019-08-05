ВЛАДИВОСТОК, 5 авг /ПРАЙМ/. Власти Приморья после обнаружения очага африканской чумы свиней в одном из хозяйств объявили угрожаемой зоной шесть районов региона, сообщается на сайте краевой администрации.

Власти Приморья 1 августа ввели режим ЧС в Пограничном районе Приморья из-за обнаружения в одном из хозяйств африканской чумы свиней. Заболевание было обнаружено на ферме недалеко от автоперехода с КНР Сосновая Падь 31 августа.

"Определить второй угрожаемой зоной 100 километров от территории хозяйства ИП ГКФХ Бирючковой О.В. (где нашли чуму – ред.), Пограничный муниципальный район, Ханкайский муниципальный район, Хорольский муниципальный район, Октябрьский муниципальный район, Уссурийский городской округ, Михайловский муниципальный район: до перекрестка федеральной трассы, села Осиновка, села Ляличи", — говорится в распоряжении на сайте администрации.

Первой угрожаемой зоной определен лесной массив в радиусе 10 километров от территории хозяйства, где нашли чуму.

Как сообщает администрация Уссурийска, ветеринары обследовали около 17 тысяч животных в районе.

"В Уссурийске вспышек пока не зафиксировано", — сообщают власти города.

В фермерском хозяйстве Пограничного района, где обнаружено заболевание поголовья свиней, были уничтожены 70 голов.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.