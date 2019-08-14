ВЛАДИВОСТОК, 14 авг /ПРАЙМ/. Причиной заноса африканской чумы свиней в Приморье могло стать перемещение диких кабанов из КНР, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Власти Приморья 1 августа ввели режим ЧС в Пограничном районе Приморья из-за обнаружения в одном из хозяйств африканской чумы свиней. Заболевание было обнаружено на ферме недалеко от автоперехода с КНР Сосновая Падь 31 августа.

"Как отметил советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев, анализ эпизоотической ситуации в Приморском крае показал, что вероятной причиной заноса вируса АЧС на территорию региона является трансграничное перемещение инфицированных кабанов с территории КНР. Причиной же инфицирования домашних свиней в крестьянско-фермерском хозяйстве Пограничного района стало грубое нарушение правил содержания свиней", — говорится в сообщении.

Лебедев подчеркнул, что территориальным управлениям Россельхознадзора необходимо сообщить главам регионов, граничащих с КНР, о необходимости усиления контроля за содержанием свиней в личных подсобных хозяйствах. Кроме того, необходимо отслеживать эпизоотической ситуации в популяции диких кабанов.