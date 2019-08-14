ВЛАДИВОСТОК, 14 авг /ПРАЙМ/. Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что необходимо наказать руководство Росрыболоства, которое не выполнило поручение правительства России о строительстве на краболовного флота.

Отвечая на вопрос журналистов во Владивостоке о том, будет ли предусмотрено строительство краболовного флота на Дальнем Востоке, он сказал: "Мы уверены, что это необходимо сделать".

"Крабы добываются здесь, и строительство судов на дальневосточных верфях должно давать работу людям, которые здесь работают, это соответствует позиции президента РФ и его поручению. Такое поручение правительство Росрыболовству давало, Росрыболовство это поручение не выполнило. Мы посовещались и решили, что руководство Росрыболоства надо наказать. Соответствующее предложение министру сельского хозяйства я сегодня направлю", — сказал Трутнев по итогам совещания по развитию рыбного комплекса.