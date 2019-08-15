ХАБАРОВСК, 15 авг /ПРАЙМ/. Власти Хабаровского края ввели в регионе режим ЧС в связи с опасностью заноса из соседних территорий африканской чумы свиней (АЧС), сообщает краевое правительство в четверг.

Отмечается, что вирус был обнаружен в Пограничном районе Приморского края, а занесен и на территорию Благовещенского района Амурской области.

"Подписано распоряжение о введении регионального режима ЧС в Хабаровском крае. Это позволит усилить мероприятия по недопущению занесения африканской чумы свиней в регион и в случае необходимости оперативно привлекать финансирование", — говорится в сообщении.

Специалисты ветеринарной службы организовали подворовой обход хозяйств, занимающихся разведением свиней. Запрещен выгул свиней на открытом воздухе, использование кормов без документов. Усилен контроль за реализацией охлажденной и замороженной свинины и поставками мяса в регион. Случаев инфекции в крае не зарегистрировано.

Сообщается, что в Хабаровском крае устанавливаются ветеринарные посты на въезде в Хабаровский край в Бикинском районе и на Амурском мосту. Аналогичный пост выставлен в поселке Лучегорск Приморского края вдоль федеральной трассы Хабаровск-Владивосток.

Уточняется, что АЧС безопасна для человека, однако риск распространения инфекции с мясной продукцией высок. Жителям края рекомендуется проверять документы на охлажденную и замороженную свинину, а также избегать покупок на стихийных рынках.

В настоящее время в Хабаровском крае действует режим ЧС в связи с паводком на Амуре.