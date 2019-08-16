ВЛАДИВОСТОК, 16 авг /ПРАЙМ/. Специалисты выявили еще два очага вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Пограничного района Приморья и один — в Надеждинском районе, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Власти Приморья 1 августа ввели режим ЧС в Пограничном районе Приморья из-за обнаружения в одном из хозяйств африканской чумы свиней. Заболевание было обнаружено на ферме недалеко от автоперехода с КНР Сосновая Падь 31 августа. В Россельхознадзоре сообщили, что причиной заноса вируса АЧС на территорию региона является трансграничное перемещение инфицированных кабанов с территории КНР. Причиной же инфицирования домашних свиней на ферме Пограничного района стало грубое нарушение правил их содержания.

"Подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории охотничьих угодий в Пограничном муниципальном районе. Распоряжением администрации Приморского края установлены ограничительные мероприятия на территории отделения "Широкое" Службы Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, село Камень-Рыболов, и на участке лесного массива Гродековского потребительского общества в районе озера Щучье в 5 километрах от села Духовское", — говорится в сообщении.

Также подтверждено наличие ДНК вируса АЧС у домашних свиней в личном подсобном хозяйстве в Надеждинскоом районе, Неженское охотхозяйство "ТОФ". Там работают ветеринары. На дороге к подсобному хозяйству установлен пост, ограничивающий вход посторонних на объект.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.