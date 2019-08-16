ВЛАДИВОСТОК, 16 авг /ПРАЙМ/. Режим особого контроля за территорией нацпарка "Земля леопарда" в Приморье введен из-за угрозы распространения африканской чумы свиней (АЧС), вспышки которой зафиксировали в регионе, сообщает нацпарк.

Власти Приморья 1 августа ввели режим ЧС в Пограничном районе Приморья из-за обнаружения в одном из хозяйств африканской чумы свиней. Заболевание было обнаружено на ферме недалеко от автоперехода с КНР Сосновая Падь 31 августа. В Россельхознадзоре сообщили, что причиной заноса вируса АЧС на территорию региона является трансграничное перемещение инфицированных кабанов с территории КНР. Причиной же инфицирования домашних свиней на ферме Пограничного района стало грубое нарушение правил их содержания. В пятницу Россельхознадзор сообщил о выявлении еще двух очагов АЧС в Пограничном районе и в Надеждинском районе.

"Очаг африканской чумы свиней обнаружен в непосредственной близости от границ национального парка 14 августа. Вспышка опасного вируса зафиксирована в одном из хозяйств Надеждинского района – у двух домашних свиней была выявлена АЧС. В связи с этим руководством "Земли леопарда" были оперативно приняты меры по усилению режима охраны территории. Случаи заболевания диких животных – кабанов – зафиксированы не были", — говорится в сообщении.

Усилен контроль за территорией нацпарка, отслеживаются возможные случаи гибели животных. Под особым контролем находится посещение "Земли леопарда" людьми. Государственные инспекторы следят за случаями свободного выпаса домашнего скота, патрулируют границы охраняемой территории, ведут работу с владельцами частных хозяйств.

Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.