НУР-СУЛТАН, 19 авг /ПРАЙМ/. Карантин введен в селе Ольгинка Аршалынского района Акмолинской области Казахстана (на севере страны) из-за подозрения на вспышку сибирской язвы, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

"После получения 16 августа предварительных результатов ПЦР проб, отобранных в селе Ольгинка с предварительным диагнозом "сибирская язва" (часть исследований продолжается, исследование биопроб завершится 19-20 августа), 17 августа 2019 года объявлен карантин", — говорится в сообщении на сайте министерства сельского хозяйства Казахстана.

В информации отмечается, что госпитализированы пять жителей села, их состояние стабильное. "Заболевания сибирской язвы среди животных в селе Ольгинка нет. Ежедневно проводится комиссионное обследование животных. Все животные села Ольгинка провакцинированы против сибирской язвы в апреле", — сообщили в министерстве.

В ведомстве проинформировали, что предварительные результаты исследований свидетельствуют о почвенном характере инфекции. "По данным кадастра сибиреязвенных захоронений в радиусе 15 километров от села Ольгинка в 1998 году была вспышка сибирской язвы, на месте очага — стационарное захоронение, огороженное и с опознавательными знаками", — сообщили в министерстве.

Ветеринарная служба совместно с санитарно-эпидемиологической службой проводят в селе Ольгинка механическую очистку и дезинфекцию территории, запрещено перемещение животных и продукции. "Ориентировочно в первой декаде сентября карантин будет снят, будет разрешено перемещение скота и продукции", — уточнили в ведомстве.