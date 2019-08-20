ВЛАДИВОСТОК, 20 авг /ПРАЙМ/. Четвертый случай вспышки африканской чумы свиней подтвержден в Приморье, в Надеждинском районе введен карантин, сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора.

"Вирус африканской чумы подтвердили в личном подсобном хозяйстве Шипицына С. Г., который находится в Надеждинском муниципальном районе Приморского края… В связи с выявлением особо опасного заболевания, сегодня, 20 августа, объявлен карантин на территории хозяйства… Вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен", — говорится в сообщении территориального управления Россельхознадзора.

В Надеждинском районе Приморья проводятся ограничительные мероприятия по ликвидации эпизоотических очагов и предотвращения распространения возбудителя болезни. Определены две опасные зоны, которые могут распространить вирус. Первый – лесной массив, радиусом не менее 5 километров от личного подсобного хозяйства, где зафиксирован вирус АСЧ. Опасная территория также "захватывает" железнодорожную станцию Веневитиново, поселок Горный, с границами на севере до среднего течения ручья Сухой, на юге до ручья Коленчатый, на западе до ручья Крутец, на востоке до протоки Сухая речка.

Вторая "угрожаемая зона" – до 100 километров от эпизоотического очага. Она находится в пределах Надеждинского и Хасанского муниципальных районов, включая населенные пункты – село Нежино, Казарма 25-й километр, поселки Тихий и Оленевод, село Тереховка, часть села Раздольного, расположенного на правом берегу реки Раздольная, села Занадворовка и Кравцовка, с границами на севере села Тереховка, на юге – села Занадворовка, на западе – граница с КНР, на востоке – естественна водная преграда Амурский залив, река Раздольная.

Первая вспышка заболевания была обнаружена в Пограничном районе Приморского края 31 июля 2019 года в хозяйстве, которое находится недалеко от автоперехода Сосновая Падь. Для подтверждения вируса образцы были направлены в лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных в город Владимир.